Erzincan’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Erzincan-Erzurum Karayolu’nun Akyazı mevkiinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile Y.E. idaresindeki plakalı otomobil çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.