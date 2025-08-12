Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! O anlar kamerada

Hatay’ınAltınözü ilçesi Çetenli Mahallesi’nde yaşanan olayda, seyir halde ilerleyen bir otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

