Kıl payı yaşama tutundu! Dehşet anları kameralara yansıdı

Adana'da kontrolden çıkan minibüs refüje çıkarak yolun karşısına geçti. 4 araca çarpmaktan son anda durabilen kazada bir yaya ise kıl payıyla hayatta kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 13 Kasım Seyhan'da meydana gelen korkunç kazada kontrolden çıkan yolcu minibüsü önündeki araçlara çarpmamak için refüje çıktı. Minibüs refüjden geçtiği sırada bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsü ise park halindeki 4 araca çarparak durabildi.