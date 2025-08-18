Taksiciyi silahla katleden cani kamerada! Olay yerinden böyle kaçmış

Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Taksi sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından taksiciyi öldüren 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalanmıştı. Silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi şoförü Sefer Kaya'nın olay yerine gittiği ve şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.

