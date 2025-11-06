Tekirdağ'da korkutan yangın! O anlar kamerada

Kategoriler
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Çene Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.