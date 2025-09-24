Tunceli'de yüzleri gülümseten anlar: Engelli genç bir günlüğüne hayalini yaşadı

Devlet koruması altında olan engelli genç Aziz Ağırman'ın (20) polis olma hayali, Tunceli'de bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Polis üniforması giyerek ekiplerle birlikte göreve çıkan, şehir merkezinde devriye atıp uygulama noktalarında vatandaşların kimliklerini kontrol eden ve telsizden anons geçen engelli genç, büyük mutluluk yaşadı. Polis üniforması giyerek ekiplerle birlikte göreve çıkan Ağırman, günün ilerleyen saatlerinde motosiklete de bindi mutluluğu ve yüzündeki gülümseme, gerçekleştirdiği hayalin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. Ağırman için unutulmaz bir gün yaşandı.