Araç sürücüsü motosikletliye çarpıp kaçtı! Görüntüler bu kadarına 'pes' dedirtti

Tekirdağ'da, Bülent Ecevit Bulvarı'ndan İsmetpaşa Bulvarı'na geçiş yapan bir otomobil, yokuş yukarı seyreden bir motosikletliye çarpıp devrilmesine neden oldu. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan otomobilin ise olay yerinden kaçtığı görüldü. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.