Yaşlı adam tırın altında kaldı, arkadaşının feryadı yürek burktu

Antalya’nın Kepez ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde ışık sistemine yakın noktada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak ağır yaralandı. 78 yaşındaki Ali Savaş, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve yeşil yanması ile hareket eden Hüseyin Ş. (50) idaresindeki tırın altında kaldı.

Çarpma sesini fark eden tır sürücüsü araç altında bir kişinin kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile tırın altında kalan yaşlı adam için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

TUTTU AMA GÜCÜ YETMEDİ

Yaşlı adama olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ali Savaş'tan olay yerinde geriye ayakkabısı ve atkısı kaldı. Kaza anında Ali Savaş ile birlikte olan İbrahim Erik, "Benim arkadaşım, vay Ali'm vay. Kenardan beraber geliyorduk, nasıl olduysa vurdu bir anda altına aldı. Tuttum ama gücüm yetmedi. Bir anda aldı gitti. Bırakmasam beni de altına alıyordu" diyerek arkadaşının ardından feryat etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hareketlenen yaşlı adamın o sırada hareket eden tırın altında kaldığı görüldü.