Yenikapı metrosunda korku dolu anlar! Bir anda her yeri duman kapladı
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda sefer yapan trenlerden birinin fren balatalarından duman çıktığı görüldü. Üçyüzlü durağına güvenli şekilde ulaşan metroda bulunan yolcular tahliye edildi. İstasyonda dumanın hızla yayılması üzerine güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, tren bakım için Esenler’deki garaja çekildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
