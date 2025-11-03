Yürek ısıtan doğum günü sürprizi! Down sendromlu kardeşler unutulmaz bir gün yaşadı

Erzincan’da gönüllü gençler, down sendromlu kardeşler Sümeyra ve Ahmet Demir için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, Sümeyra’nın umreye gitme hayali etkinliğe anlam kattı. Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı gönüllü ekip, kardeşler için özel bir konsept hazırlayarak evi süsledi, doğum günü pastası ve hediyelerle unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi. Kardeşlerin babası Sebahattin Demir ise, "Canım kızım Sümeyra’nın doğum gününü kutlayan gençlerden Allah razı olsun. Kızımın en büyük isteği umreye gitmek, inşallah bu dileği de gerçekleşir," dedi.