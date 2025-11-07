ABD'den Karayipler'de bir gemiye hava saldırısı! Ölüler var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklama kapsamında, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir gemiye hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Açıklamaya göre uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıda, gemide bulunan üç kişi öldü.