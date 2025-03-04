Bir dakikada bir kg köz yedi, rekorlar kitabına girdi
Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Majuli bölgesinde yaşayan Ridip Saikia, bir dakika içinde bir kilogram köz yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.
DAHA ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI
29 yaşındaki Saikia, 2012 yılında Hindistan Rekorlar Kitabı ve Asya Rekorlar Kitabı'na, 2013 yılında ise Unique Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Köz biber neye iyi gelir?
Antioksidan özelliği sayesinde özellikle kış aylarında görülen; nezle, grip gibi hastalıkların hem önlenmesine hem de tedavisine yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Hazmı kolaylaştırır. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir.