Bir dakikada bir kg köz yedi, rekorlar kitabına girdi

Köz biber neye iyi gelir?

Antioksidan özelliği sayesinde özellikle kış aylarında görülen; nezle, grip gibi hastalıkların hem önlenmesine hem de tedavisine yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Hazmı kolaylaştırır. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir.