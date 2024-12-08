Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>Esad düştü: Geriye rejim tankları kaldı!

Esad düştü: Geriye rejim tankları kaldı!

08-12-2024 18:15 | Güncelleme: 08-12-2024 18:19
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kısmen kontrolü sağladığı Hama'da ilerleyiş Şam'a ulaştı. Hama kent merkezinde coşkulu kutlamalar yaşanırken, İdlib ve Hama'yı birbirine bağlayan M-4 karayoluysa rejimden geriye; tanklar, çoklu roket atarlar ve askeri kamyonetler kaldı. Hangarlarda bulunan ve yollarda terk edilmiş halde olan çoklu roket atarlar ve tanklar meraklı insanların ilgi odağı oldu...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı - GÜNDEMGÜNDEM
Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı
Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı!
Hakan Fidan'dan DEM Parti'li vekillere: Sizin için Kürtler PKK’dan ibaret! - POLİTİKAPOLİTİKA
Hakan Fidan'dan DEM Parti'li vekillere: Sizin için Kürtler PKK’dan ibaret!
Fatih'te bina çöktü! İlk görüntüler geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Fatih'te bina çöktü! İlk görüntüler geldi
Hızla gelen araç, kız çocuğunu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Hızla gelen araç, kız çocuğunu hayattan kopardı
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar - DÜNYADÜNYA
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar
Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı
Esad'ın zulüm hapishanelerinde 21 yıl! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama - GÜNDEMGÜNDEM
Esad'ın zulüm hapishanelerinde 21 yıl! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama
Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada - YAŞAMYAŞAM
Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada
Van'da peş peşe zincirleme kazalar! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Van'da peş peşe zincirleme kazalar! O anlar kamerada
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog - SPORSPOR
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog
Gereksiz korna çaldığı için kesilen cezaya sinirlenip böyle tepki gösterdi! 'Korna gerekli ki çalıyoruz' - GÜNDEMGÜNDEM
Gereksiz korna çaldığı için kesilen cezaya sinirlenip böyle tepki gösterdi! 'Korna gerekli ki çalıyoruz'
Bunalıma giren adam ortalığı birbirine kattı! Camları kırıp polislere fırça attı - GÜNDEMGÜNDEM
Bunalıma giren adam ortalığı birbirine kattı! Camları kırıp polislere fırça attı
Kamışlı'da alevler yükseldi! Mardin'den görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Kamışlı'da alevler yükseldi! Mardin'den görüntülendi
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu - DÜNYADÜNYA
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu
Devlet Bahçeli DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı! - POLİTİKAPOLİTİKA
Devlet Bahçeli DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı!
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar - DÜNYADÜNYA
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu - DÜNYADÜNYA
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu
Beşar Esad'ın askerleri kaçarken yakayı ele verdiler - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın askerleri kaçarken yakayı ele verdiler
Petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var - DÜNYADÜNYA
Petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı - DÜNYADÜNYA
Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı
Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini kamyonla sürüklediler - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini kamyonla sürüklediler
Esad'ın toplama kampı Sednaya! Mahkumların görüntüsü var, kendileri yok! - DÜNYADÜNYA
Esad'ın toplama kampı Sednaya! Mahkumların görüntüsü var, kendileri yok!
İşkenceleriyle ünlü hapishanedeki kadın ve çocuklar artık özgür - DÜNYADÜNYA
İşkenceleriyle ünlü hapishanedeki kadın ve çocuklar artık özgür
Esad rejimi devrilmeseydi bugün idam edilecekti! Sevincini gözyaşlarıyla anlattı - DÜNYADÜNYA
Esad rejimi devrilmeseydi bugün idam edilecekti! Sevincini gözyaşlarıyla anlattı