Havai fişek festivali kabusa dönüştü! Alevler geceyi aydınlattı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında bulunan Yokohama şehrinde Minato Mirai Havai Fişek Festivali düzenlendi. Festival sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin fırlatıldığı 8 platformun 2'sinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kontrolsüz şekilde meydana gelen bazı patlamalar izleyiciler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Alevlere teslim olan 2 platformda bulunan 5 işçinin denize atladıktan sonra kurtarıldığı, 1 işçinin bu sırada hafif yaralandığı açıklandı.

Şans eseri can kaybı yaşanmazken, etkinlik organizatörleri havai fişek fırlatma sisteminin kontrolden çıktığını doğruladı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.