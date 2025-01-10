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Los Angeles yangının dehşete düşüren görüntüsü! Gökyüzü kızıla döndü

10-01-2025 07:38 | Güncelleme: 10-01-2025 07:45
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük yangınlarıyla boğuşuyor. Binlerce itfaiye ekibi durmadan ilerleyen alevlerle mücadele ederken eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. 100 bini aşkın kişi için tahliye emri verildi, 2 bin ev tamamen kül oldu. Los Angeles tepelerinden ABD’deki yangının görüntüsü ise dehşete düşürdü.

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