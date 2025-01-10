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Los Angeles yangının dehşete düşüren görüntüsü! Gökyüzü kızıla döndü
10-01-2025 07:38
| Güncelleme: 10-01-2025 07:45
ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük yangınlarıyla boğuşuyor. Binlerce itfaiye ekibi durmadan ilerleyen alevlerle mücadele ederken eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. 100 bini aşkın kişi için tahliye emri verildi, 2 bin ev tamamen kül oldu. Los Angeles tepelerinden ABD’deki yangının görüntüsü ise dehşete düşürdü.