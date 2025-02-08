Makam aracından bir anda fırladı! Sırp Cumhurbaşkanı ölümden döndü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ziyareti sırasında kaza geçirdi. Bir köyü ziyaret için yolda olan Vucic'in aracının lastiği yerinden çıktı. Kazada yaralanan olmadı.

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.