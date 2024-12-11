PYD/YPG’li teröristlere DEAŞ kıyafeti oyunu!
11-12-2024 22:20
| Güncelleme: 11-12-2024 22:25
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında PYD/YPG’li teröristlerin DEAŞ kıyafeti giydiği ayrıntısına dikkat çekti. Atik, “Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; PKK terör örgütü Rakka’da kendi militanlarına DEAŞ örgütünün kıyafetlerini giydirerek DEAŞ militanı süsü veriyor ve sokaklarda dolaştırıyorlarmış. Konuyla ilgili bildiriler de yayınlayarak DEAŞ’ı tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar.” dedi…