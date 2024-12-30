İslam Memiş tek tek açıkladı! Altın ve döviz yeni yılda yükselecek mi? 2025 yılı için kritik tahmin

30 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:51

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılına dair çarpıcı öngörülerini paylaştı. Memiş, altın, döviz ve borsadaki olası hareketliliklere dikkat çekerek yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Peki, altın ve dövizde yükseliş trendi devam edecek mi? Borsada yatırımcıları nasıl bir tablo bekliyor? İşte detaylar...

İslam Memiş​, haftanın ilk gününde döviz, altın​, borsa ve kripto para piyasalarına yönelik değerlendirmelerini TV100’deki köşesinde paylaştı. Memiş, dövizde yükseliş beklentisini korurken, yılbaşı tatili nedeniyle altın piyasasında sakin bir seyir beklediğini dile getirdi. İşte Memiş’in öngörüleri:

BORSA İSTANBUL (Bist100)

Geçtiğimiz haftayı 10.025 puan seviyesinde tamamlayan Bist100 endeksi için Memiş, pozitif bir görünüm beklediğini ifade etti. Bu hafta 9.800-10.200 puan aralığını takip edeceğini belirten Memiş, 10.200-10.500 direnç seviyelerine de dikkat​ çekti.

DÖVİZ KURLARI

Döviz kurlarında genel olarak yükseliş beklentisinin sürdüğünü dile getiren Memiş, şu seviyelere işaret etti:

Dolar/TL: Geçen haftayı 35,15 seviyesinden kapattı. Yükseliş trendinin devam etmesi öngörülüyor.

Euro/TL: 36,97 seviyesinde kapanış yaptı. EUR/USD paritesinin etkisiyle Euro'nun daha hareketli bir seyir izlemesi bekleniyor. Şubat ayında EUR/USD paritesinin 1,08 seviyesine ulaşabileceğini tahmin eden Memiş, Euro’nun şu an oldukça ucuz olduğunu belirtti.

ALTIN PİYASASI

Altın piyasasının yılbaşı tatili nedeniyle sakin bir hafta geçireceğini söyleyen Memiş, ons ve gram altın için şu tahminlerde bulundu:

Ons Altın: Geçtiğimiz haftayı 2.615 dolar seviyesinde kapatan ons altının, 2.600-2.658 dolar aralığında yılı tamamlaması bekleniyor.

Gram Altın: Serbest piyasada 3.008 lira seviyesinden kapanış yapan gram altının, bu hafta 2.980-3.080 lira aralığında dalgalanması öngörülüyor.

GÜMÜŞ PİYASASI

Ons Gümüş: Haftayı 29,37 dolar seviyesinden kapattı. Bu hafta için 28,80-30,80 dolar aralığı takip edilecek.

Gram Gümüş: Memiş, ons gümüş ve dolar/TL etkisiyle gram gümüşün daha ucuz kaldığını ifade etti. Orta ve uzun vadede pozitif bir görünüm beklediğini belirtti.

BITCOIN (BTC)

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ettiğini söyledi. 2025 yılı için pozitif bir görünüm beklediğini belirten Memiş, Bitcoin için 85 bin dolar seviyesinin beklemeye değer olduğunu ve 92-102 bin dolar aralığında hareket edebileceğini ifade etti.



Memiş, para piyasalarının bu haftayı sakin ve kısa bir şekilde geçireceğini, yurt içi piyasalar için TÜİK enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti. Tatil rehavetinin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.