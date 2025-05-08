Türkiye Somali'de petrol buldu! Tam 20 milyar varil

Türkiye'nin Somali açıklarında gerçekleştirdiği petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında dev bir keşif yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve uluslararası ortaklarla yapılan sondajlarda önemli rezervlere ulaşıldı. Türkiye, bu keşiften yüzde 30 pay alacak ve enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım atacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisi, Somali açıklarında yaklaşık 20 milyar varil petrol rezervi keşfetti. Keşif, üç ayrı blokta gerçekleşti; her biri tahmini 10 milyar varil petrol içeren iki blok kesinleşirken, üçüncü blokta araştırmalar sürüyor. Türkiye ile Somali arasındaki anlaşma kapsamında, bu rezervlerden elde edilecek gelirin yüzde 30’u Türkiye’nin olacak.

Doğu Afrika’da atılan bu stratejik hamle, Türkiye’nin Doğu Afrika’daki enerji hedefleri için dönüm noktası olacağı belirtildi. Üçüncü bloktaki çalışmaların ağustos ayına kadar sonuçlanması bekleniyor. Bu bloktaki petrolün kalitesi ve özellikleri, Türkiye’deki laboratuvarlarda analiz edilecek.

ORUÇ REİS'TEN TARİHİ BAŞARI!

Oruç Reis, ilk kıtalararası görevi için 5 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe’den uğurlanmıştı.

Üç haftalık yolculuğun ardından Mogadişu Limanı’na ulaşan gemiyi karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; ‘Somali’de hem denizde hem karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da güçlendirecek’ açıklamasında bulundu.

Bu keşif, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve bölgesel enerji piyasalarındaki etkisini artırma yolunda kritik bir adım olacak.