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20 milyonluk vurgun yaptı, 1 gün hapis cezası aldı! Duyanlar inanamıyor
04-12-2024 11:21
| Güncelleme: 04-12-2024 11:21
Malatya'da yanında 16 yıl çalıştığı kuyumcuyu yaklaşık 20 milyon TL'nin üzerinden dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen şahıs, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Sanık, tutuklulukta geçen süre düşürüldüğünde 1 gün cezaevinde kalacak.