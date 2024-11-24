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37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti
24-11-2024 12:35
| Güncelleme: 24-11-2024 12:45
TRT Arşiv, 1987 yılında çocuklara neden öğretmen olmak istediklerini sorduğu anları paylaştı. Çocukların kendilerini ifade ediş şekli ve Türkçeyi muazzam şekilde kullanmaları sosyal medyada gündem oldu.