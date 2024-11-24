Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti

37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti

24-11-2024 12:35 | Güncelleme: 24-11-2024 12:45
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

TRT Arşiv, 1987 yılında çocuklara neden öğretmen olmak istediklerini sorduğu anları paylaştı. Çocukların kendilerini ifade ediş şekli ve Türkçeyi muazzam şekilde kullanmaları sosyal medyada gündem oldu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü - GÜNDEMGÜNDEM
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti - GÜNDEMGÜNDEM
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı - DÜNYADÜNYA
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı - GÜNDEMGÜNDEM
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı!
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü! - YAŞAMYAŞAM
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü - GÜNDEMGÜNDEM
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı - GÜNDEMGÜNDEM
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı