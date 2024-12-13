Alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 emlakçı öldü!
13-12-2024 22:23
| Güncelleme: 13-12-2024 23:33
İstanbul Kadıköy’de aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışma çıkan iki emlakçı hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir binanın 8. katındaki ofiste meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. 2 emlakçı olay yerinde öldü...