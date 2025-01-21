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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen aracı böyle sürükledi
21-01-2025 08:45
| Güncelleme: 21-01-2025 08:47
Düzce’de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca kamyon çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir araç kamerasına anbean yansıdı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürüklenirken, kazada araçta bulunan sürücü Ebubekir Kaplanbaba, Emircan Yanık ve İlkay Kırval yaralanarak hastaneye kaldırıldı.