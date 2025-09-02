Alkollü yakalanan sürücüden polise tebrik! Gülümseten anlar kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı yapılan alkol denetiminde ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü E.K., kısa süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 0.80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücüye alkollü araç kullanmak ve ihtara uymamak suçlarından idari para cezası kesildi. Basına konuşan E.K., “6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun.” dedi.