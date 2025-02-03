Video Galeri>GÜNDEM>Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti
03-02-2025 09:29
| Güncelleme: 03-02-2025 09:45
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs kan dondurdu. Küçük kızı darbeden saldırgan, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kız ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A. (21), Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.