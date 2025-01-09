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Antalya'da içleri yakan kare! İsmini aldığı ağabeyi ile 5 yaşındayken kaybettiği annesinin yanına defnedildi

09-01-2025 16:49 | Güncelleme: 09-01-2025 16:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet kullanırken kamyonetle çarpışıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğun cenazesi, henüz dünyaya gelmeden hemen önce elektrik çarpması sonucu hayatına kaybeden ağabeyi ile 5 yaşındayken hastalık nedeniyle kaybettiği annesinin mezarının yanına defnedildi.

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