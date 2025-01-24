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Arkadaşını baltayla katledip 'adam öldürdüm' diye bağırdı!

24-01-2025 16:17 | Güncelleme: 24-01-2025 16:19
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Tokat'ın Zile ilçesinde tek katlı müstakil evde dehşet yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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