AVM'de müşteri ile çalışanlar birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir AVM'de müşteriler ile yemek katındaki bir işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Çevredekiler ise 112 ekiplerine bilgi verip, güvenlik görevlilerine ulaştı. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga son bulurken, kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı. Güçlükle sakinleşen taraflar bir süre sonra dağılırken, AVM’ye gelen bazı vatandaşlar ise panik dolu anlar yaşadı.