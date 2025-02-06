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Bakan Uraloğlu ve jandarma arasında ilginç diyalog: 'Ben ulaştırma bakanıyım'
06-02-2025 15:28
| Güncelleme: 06-02-2025 15:50
Malatya’da 24 Ocak’ta Çevre Yolu 2. Kesim açılışına kendi aracıyla giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile jandarma ekipleri arasında geçen ilginç diyalog sosyal medyada gündem oldu. Uraloğlu kendisini karşılayan jandarmaya 'Ben ulaştırma bakanıyım' deyince ortaya güldüren anlar çıktı.