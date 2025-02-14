Berber ziyareti kanlı bitti! Silahlı saldırıda genç adam öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir berber arkadaşını ziyarete giden 24 yaşındaki O.N., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, saat 13.45 sıralarında Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.N., ismi öğrenilemeyen berber arkadaşını ziyaret etmek için iş yerine gitti. Ziyaret sırasında dükkana gelen saldırgan veya saldırganlar, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.