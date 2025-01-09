Beylikdüzü'nde silahlar çekildi! 2 grup birbirine girdi!
09-01-2025 10:19
| Güncelleme: 09-01-2025 11:58
İstanbul Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde aynı mahallede oturan 2 grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası polisin gelmesiyle kaçan gençler birkaç saat sonra aynı noktaya bu kez silahları ile geldi. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları ve silah sesleri vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.