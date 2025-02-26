Bir ilde hayat dondu! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, vatandaş evden çıkamıyor
Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı Küre ilçesinde, hayat felç oldu. Yağışın durmasının ardından ilçe merkezini kaplayan kar kamyonlarla taşınmaya başlandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
27 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler
27 Şubat Perşembe günü için şu an için valilik açıklaması bulunmuyor. MGM verilerine göre olumsuz olan hava şartları sonrasında valilikler eğitime ara kararı alabiliyor. Bugün bazı il ve ilçelerde kar tatili kararı alınırken yarın için herhangi bir açıklama bulunmuyor.