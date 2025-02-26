Bir ilde hayat dondu! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, vatandaş evden çıkamıyor

27 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler

27 Şubat Perşembe günü için şu an için valilik açıklaması bulunmuyor. MGM verilerine göre olumsuz olan hava şartları sonrasında valilikler eğitime ara kararı alabiliyor. Bugün bazı il ve ilçelerde kar tatili kararı alınırken yarın için herhangi bir açıklama bulunmuyor.