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Branda çektiği arabasını korkunç halde buldu! Her yerinden küf akan aracı görünce dili tutuldu
04-02-2025 09:51
| Güncelleme: 04-02-2025 09:55
Aracını 2 aylığına branda ile kaplayan vatandaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Brandayı açtıktan sonra aracın her yerinin küflendiğini gören adam neye uğradığını şaşırdı. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan genç, takipçilerinden yardım istedi.