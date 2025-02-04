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Branda çektiği arabasını korkunç halde buldu! Her yerinden küf akan aracı görünce dili tutuldu

04-02-2025 09:51 | Güncelleme: 04-02-2025 09:55
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Aracını 2 aylığına branda ile kaplayan vatandaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Brandayı açtıktan sonra aracın her yerinin küflendiğini gören adam neye uğradığını şaşırdı. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan genç, takipçilerinden yardım istedi.

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