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Bu acıya yürek dayanmaz! Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu
23-01-2025 15:14
| Güncelleme: 23-01-2025 15:16
Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın, memleketleri Manisa'nın Soma ilçesine düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan baba Hilmi Altın'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu, bir an olsun yanlarından ayrılmadı.