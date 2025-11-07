Çevirmeye yakalandı, arabasından çıkanlar şoke etti!

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 5 Kasım tarihinde Defne uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan arama yapıldı. Araçta yapılan aramada arka koltuk altında çuval içerisinde; 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.G. ile E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.