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Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı
22-11-2024 16:21
| Güncelleme: 22-11-2024 17:32
Şişli Feriköy’de cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şirin'in çöpten topladığı yiyecekleri yediğini gören bir vatandaşın küçük kızı alışverişe götürdüğü anlar herkesin yüreğini sızlattı.