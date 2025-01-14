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Defalarca kendini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı! Sokak ortasında dehşet
14-01-2025 09:35
| Güncelleme: 14-01-2025 09:42
Aksaray'da bunalıma giren 22 yaşındaki B.İ. korku dolu anlar yaşattı. Eline bıçak alan genç adam kendine zarar verdi. Bıçakla kollarını kesen B.İ. polisin geldiğini görünce sinirden çılgına döndü. Polislerin yaklaşmasını engellemek isteyen genç, bıçağı bu kez de boğazına dayadı. Kanlar içinde kalan şahıs, polislerin uzun uğraşları sonrası elindeki bıçağı bıraktı.