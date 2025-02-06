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Deprem bölgesine son sürat hızla giden 'Pala Dayı' konuştu: 'Hız kadranını kapattım!'
06-02-2025 16:39
| Güncelleme: 06-02-2025 16:44
6 Şubat 2023'te karların üstünde son sürat tır ile yardıma giden Kahramanmaraş depreminin sembol ismi ‘Pala Dayı' ismiyle tanınan Kazım Budak depremin 2'nci yıl dönümünde Avcılar'da farkındalık için düzenlenen etkinliğe katıldı. TIR'ın hız kadranını kapattığını ve ne kadar hızla ilerlediğini bilmediğini belirten Budak, "Çok sıkışmadığımda frene de basmadım. Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz hızlı gittiğimiz için erken gitti" diye konuştu.