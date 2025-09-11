Elektrik kabloları patlayınca ortalık savaş alanına döndü! Korku dolu anlar kamerada

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, iş makinesi çalışma yaptığı sırada toprağa gömülü elektrik kablosuna zarar verdi. İş makinesinin müdahalesi sonrası kablolarda patlama yaşandı. Kabloların bomba gibi patlamasıyla kıvılcımların yayıldığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yer altındaki kabloların patlamasının ardından yetkililer gelerek kabloyu onarmaya başladı. İş makinesinin kablolara zarar vermesiyle oluşan patlamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.