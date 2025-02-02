Engelli çocuklarını apartmanda korkunç şekilde dövdüler!
02-02-2025 12:01
| Güncelleme: 02-02-2025 13:17
Kocaeli Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, çığlık çığlığa bağıran H.K.Ç. isimli engelli çocuğun acımasızca darbedildiği anlar yer aldı. Çocuğa şiddet uygulayanların ise anne ve babası olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, baba M.Ç. ile anne S.Ç.'nin gözaltına alındığı, H.K.Ç.'nin ise koruma altına alındığı bildirildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: MÜDAHİL OLACAĞIZ
Görüntülerin sosyal medyada büyük yankı bulmasının ardından Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yaptı.
Açıklamada "30.01.2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi