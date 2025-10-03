Erzincan'da hayrete düşüren görüntü! Rahatlığı pes dedirtti

Erzincan'da trafikte ilerleyen bir elektrikli bisiklet sürücüsünün rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi. Sürücünün bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlemesi tehlikeye davetiye çıkardı. Şehir merkezinde diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde; sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan, adeta evde koltukta otururcasına bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlediği görüldü.