Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!
03-01-2025 16:16
| Güncelleme: 03-01-2025 16:31
TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal isimli dizi Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar hem gassalların yaşadıklarını hem de ne kadar kazandıklarını oldukça merak etti. Günlerdir herkes tarafından konuşulan gassallık mesleği git gide popülerleşirken gassaller de yaşadıkları zorlukları anlattı. Deprem zamanında oldukça zorlandıklarını anlatan gassaller aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.