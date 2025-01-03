Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!

Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!

03-01-2025 16:16 | Güncelleme: 03-01-2025 16:31
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal isimli dizi Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar hem gassalların yaşadıklarını hem de ne kadar kazandıklarını oldukça merak etti. Günlerdir herkes tarafından konuşulan gassallık mesleği git gide popülerleşirken gassaller de yaşadıkları zorlukları anlattı. Deprem zamanında oldukça zorlandıklarını anlatan gassaller aile yakınlarının feryatlarının kendilerini çok üzdüğünü vurguladı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı! - GÜNDEMGÜNDEM
Gassallar kendilerini en çok etkileyen anı anlattı!
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu
Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada
Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı - GÜNDEMGÜNDEM
Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı
Kaybolan yaşlı kadın, termal kameralı drone ile bulundu - GÜNDEMGÜNDEM
Kaybolan yaşlı kadın, termal kameralı drone ile bulundu
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü - DÜNYADÜNYA
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada!
50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı - YAŞAMYAŞAM
50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi - GÜNDEMGÜNDEM
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - DÜNYADÜNYA
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi - GÜNDEMGÜNDEM
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı! - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı!
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu - GÜNDEMGÜNDEM
İğneden korkan çocuğu böyle ikna etti! Sağlık çalışanın videosu sosyal medyada viral oldu
Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alzheimer hastasının dili boğazına kaçtı! Hemşirelerin zamana karşı yarıştığı o anlar kamerada
Kaybolan yaşlı kadın, termal kameralı drone ile bulundu - GÜNDEMGÜNDEM
Kaybolan yaşlı kadın, termal kameralı drone ile bulundu
Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı - GÜNDEMGÜNDEM
Birbirlerine sarılırken can vermişler... İki minik kardeşe mezar olan ev böyle yandı
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi - GÜNDEMGÜNDEM
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada!
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar