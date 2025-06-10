Gazzelilerden Madleen gemisindeki aktivistlerden teşekkür mesajı

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde Aşdod Limanı'na çekildi. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği olaya tepki yağarken, Gazze’den, yardım gemisi Madleen’in mürettebatına duygu yüklü bir mesaj gönderildi. Mesajda, Gazze halkının umutla beklediği özgürlük yolculuğuna çıkan gönüllülere minnet ifade edildi: “Bizim için yelken açanlar asla unutulmaz. Madleen mürettebatının isimlerini tahta levhalara kazıdım; sanki denizin kendisine ya da özgürlüğün alnına yazıyormuşum gibi. Her bir isim, kuşatmanın karanlığına karşı bir direniş kıvılcımı, sessizliğe karşı yola çıkan bir yüreğin atışıdır.”