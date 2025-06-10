Gazzelilerden Madleen gemisindeki aktivistlerden teşekkür mesajı
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde Aşdod Limanı'na çekildi. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği olaya tepki yağarken, Gazze’den, yardım gemisi Madleen’in mürettebatına duygu yüklü bir mesaj gönderildi. Mesajda, Gazze halkının umutla beklediği özgürlük yolculuğuna çıkan gönüllülere minnet ifade edildi: “Bizim için yelken açanlar asla unutulmaz. Madleen mürettebatının isimlerini tahta levhalara kazıdım; sanki denizin kendisine ya da özgürlüğün alnına yazıyormuşum gibi. Her bir isim, kuşatmanın karanlığına karşı bir direniş kıvılcımı, sessizliğe karşı yola çıkan bir yüreğin atışıdır.”
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Sıkça Sorulan Sorular
Madleen gemisi ne için Gazze'de?
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği bildirildi.