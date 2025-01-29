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GBT yapan polislere şok! Dinozor kostümlü genç şaşkına çevirdi

29-01-2025 10:22 | Güncelleme: 29-01-2025 10:23
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Isparta'da dinozor kostümüyle dolaşan bir genç, polis ekiplerinin GBT sorgusuna takıldı. Dinozoru durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında kahkahalarını tutamadı. Isparta sokaklarında eğlenceli anlara sahne olan bu olay, unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınırken, GBT sorgusu sonrası yaşadıklarını anlatan genç, “İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra da bana direkt ‘git' dediler. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı” dedi.

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