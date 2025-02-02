Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı

Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı

02-02-2025 09:25 | Güncelleme: 02-02-2025 09:27
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Bitlis'te uzay severler, 6 gezegenin dizilimini görüntülemek için eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta teleskoplarının başına geçti. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirtti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Hurdalarla sözde drift kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Hurdalarla sözde drift kamerada!
Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
Ay ve Venüs bir arada - YAŞAMYAŞAM
Ay ve Venüs bir arada
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - POLİTİKAPOLİTİKA
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Beyoğlu'nda korkutan yangın! - YAŞAMYAŞAM
Beyoğlu'nda korkutan yangın!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor - YAŞAMYAŞAM
Depremde 36 saat enkaz altında kalan Türkan, hediye edilen tekerlekli sandalyeyle daha rahat bir yaşam sürüyor
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza bastı, yatak odasına daldı
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..." - GÜNDEMGÜNDEM
Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."
Hurdalarla sözde drift kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Hurdalarla sözde drift kamerada!
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti! - GÜNDEMGÜNDEM
Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti - GÜNDEMGÜNDEM
'Ölmeden önce tek dileğim' demişti' Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüste yangın paniği! Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Motosikletle gelip husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada