Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı
02-02-2025 09:25
| Güncelleme: 02-02-2025 09:27
Bitlis'te uzay severler, 6 gezegenin dizilimini görüntülemek için eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta teleskoplarının başına geçti. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirtti.