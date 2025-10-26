Görenler hayrete düşüyor! Tam 1 kilo 400 gramlık domates

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçilik yapan ve yerel tohumlarla üretim yapan bir çiftçi, bu yılki domates hasadında şaşkınlığa neden olan bir ürünle karşılaştı. Tarladan toplanan domateslerden biri, yapılan tartımda tam 1 kilo 400 gram geldi. Alışılmışın çok üzerindeki bu ağırlık, hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.