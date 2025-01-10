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Hatay'da yaşanan depremin şiddeti kamerada! 'Bize 6 Şubat'ı hatırlattı'

10-01-2025 08:31 | Güncelleme: 10-01-2025 08:37
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Hatay'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları oldukça tedirgin etti. Suriye'den ve çevre illerden de hissedilen şiddetli sarsıntının derinliği 13.3 kilometre olarak kaydedildi. Depremin şiddeti ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Depremi hisseden vatandaş "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

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