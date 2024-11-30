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Hem ters hem de geri gelip yaşlı kadının hayatını kararttı: Hakkımı helal etmiyorum

30-11-2024 11:26 | Güncelleme: 30-11-2024 11:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Konya’nın Meram ilçesinde bir sürücü döneceği kavşağı kaçırdıktan sonra geri ve ters gelmeye çalıştı. Hafif ticari araç o esnada karşıya geçen yaşlı kadına çarptı. Kaza nedeniyle torununa bakamadığını ve bu nedenle sürücüye hakkını helal etmediğini söyleyen Sabriye Bıyık, ''Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim. Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum'' dedi.

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