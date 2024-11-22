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Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı
22-11-2024 15:22
| Güncelleme: 22-11-2024 15:27
Sosyal medya bu evlenme teklifini konuşuyor. Genç adam, midye yiyip dizi izlerken kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. İki genç de gözyaşlarına boğuldu. İzledikleri 'Prens' dizisinin başrol oyuncusu Giray Altınok o videoya kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, "Ne oldu ya öyle sona doğru ekran buğulandı video bozuk sanırım" ifadelerini kullandı.