İş yerinde yangın paniği: 8 araç ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti!

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın, 8 araç ve 18 itfaiye eri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Maallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 8 araç ve 18 itfaiye eri gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.